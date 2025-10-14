Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Боливия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно состояние Фёдора Чалова, восстанавливающегося после травмы бедра

Стало известно состояние Фёдора Чалова, восстанавливающегося после травмы бедра
Комментарии

Российский нападающий греческого ПАОКа Фёдор Чалов близок к возвращению в общую группу после травмы задней поверхности бедра. Как сообщает издание Sport24.gr, форвард всё ещё тренируется индивидуально, но скоро сможет вернуться на поле.

По данным источника, Фёдор Чалов будет готов уже к следующему матчу ПАОКа в воскресенье, 19 октября. В рамках 7-го тура греческой Суперлиги команда Чалова сыграет на выезде с АЕКом, в котором работает бывший главный тренер московского ЦСКА Марко Николич.

Фёдор Чалов перебрался в ПАОК из ЦСКА в августе 2024 года. Всего в текущем сезоне у россиянина 12 матчей за клуб во всех турнирах, в которых он отметился тремя забитыми мячами.

Материалы по теме
Баннер с Юраном в Австрии, неудачная игра Чалова и Оздоева. Итоги дня в еврокубках. Видео
Баннер с Юраном в Австрии, неудачная игра Чалова и Оздоева. Итоги дня в еврокубках. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android