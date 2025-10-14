Стало известно состояние Фёдора Чалова, восстанавливающегося после травмы бедра

Российский нападающий греческого ПАОКа Фёдор Чалов близок к возвращению в общую группу после травмы задней поверхности бедра. Как сообщает издание Sport24.gr, форвард всё ещё тренируется индивидуально, но скоро сможет вернуться на поле.

По данным источника, Фёдор Чалов будет готов уже к следующему матчу ПАОКа в воскресенье, 19 октября. В рамках 7-го тура греческой Суперлиги команда Чалова сыграет на выезде с АЕКом, в котором работает бывший главный тренер московского ЦСКА Марко Николич.

Фёдор Чалов перебрался в ПАОК из ЦСКА в августе 2024 года. Всего в текущем сезоне у россиянина 12 матчей за клуб во всех турнирах, в которых он отметился тремя забитыми мячами.