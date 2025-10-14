«Шесть очков — ничто». Слишкович допустил чемпионство «Спартака» в этом сезоне РПЛ

Бывший главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался об участии московского «Спартака» в чемпионской гонке. После 11 туров красно-белые занимают в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги шестое место с 18 очками.

«Отставание «Спартака» от первого места — шесть очков. Это ничто, и очень рано говорить о том, кто станет чемпионом. В российском чемпионате очень длинные паузы. И в каждом сезоне есть команда, от которой ждёшь чего-то очень хорошего, но происходят негативные моменты. А команда, от которой никто ничего не ждёт, может добиться успеха. Поэтому очень рано сейчас говорить о чемпионстве. Даже до декабря и окончания первой части сезона ещё очень много матчей, так что сюрпризов мы увидим достаточно. К тому же пока я не увидел ни одной команды, которая доминировала бы в этом сезоне. Такой, которую можно было бы назвать чемпионской. Возможно всё, ведь все лидеры чемпионата примерно равны. «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, «Зенит» — все рядом, и каждый тур таблица меняется», — сказал Слишкович в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает московский ЦСКА. У команды 24 очка. На второй и третьей строчках находятся «Локомотив» и «Краснодар», набравшие по 23 очка. Отставание «Спартака» от лидера составляет шесть очков.