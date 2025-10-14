Скидки
Россия — Боливия.
20:00 Мск
Сборная России показала, как будет выглядеть капитанская повязка игрока в матче с Боливией

Пресс-служба сборной России показала, как будет выглядеть капитанская повязка футболиста национальной команды в товарищеском матче с Боливией. Игра пройдёт сегодня, 14 октября, на московском стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 20:00 мск.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Боливия
«Наша капитанская повязка на игру с Боливией. Она посвящена 99-летию легендарного Никиты Симоняна», — сказано в сообщении пресс-службы сборной России, которое было опубликовано в телеграм-канале.

Фото: Телеграм-канал сборной России

Отметим, что все российские команды, включая сборные, по-прежнему отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине. С 2022 года сборная России проводит только товарищеские матчи.

Новости. Футбол
