Экс-капитан «Торпедо» Самсонов: с приходом Парфёнова в команде ничего не поменялось

Комментарии

Бывший футболист московского «Торпедо» Артём Самсонов высказался о назначении Дмитрия Парфёнова на пост главного тренера команды.

«Тренеры меняются, и в некоторых случаях это помогает. Но иногда — нет. Сколько бы ни менялось тренеров, футболисты остаются те же. С приходом Парфёнова в «Торпедо» ничего не поменялось — результат остался таким же. Надеюсь, что «Торпедо» хотя бы вылезет из этой ямы, а после зимнего перерыва ещё лучше поправит положение. Конечно, бороться за что-то уже тяжело. Но поменялось и руководство «Торпедо»: пришёл Маслов и новый генеральный директор. Думаю, после зимы действительно настанут положительные изменения», — сказал Самсонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

