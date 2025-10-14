Скидки
Россия — Боливия. Прямая трансляция
20:00 Мск
Защитник «Акрона» и сборной Боливии сравнил Дзюбу с легендарным форвардом своей страны

Роберто Фернандес, одноклубник российского нападающего Артёма Дзюбы в «Акроне», сравнил своего партнёра по команде с бывшим нападающим сборной Боливии, которая проведёт товарищеский матч с национальной командой России 14 октября.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Боливия
«Не так давно завершил карьеру Марсело Морено Мартинс – легенда нашего футбола. Нападающий такого же типа. Он успешно выступал во многих клубах и много забивал, так что в нашей команде был похожий игрок», — приводит слова Фернандеса «РИА Новости Спорт».

Марсело Морено завершил карьеру в апреле прошлого года в возрасте 37 лет. На клубном уровне футболист выступал за украинский «Шахтёр», немецкий «Вердер», английский «Уиган», а также в командах из Бразилии, Китая, Парагвая и Эквадора. За сборную своей страны Морено забил 31 мяч в 108 встречах.

