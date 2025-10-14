Скидки
Россия — Боливия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Видеообзор матча отбора на ЧМ-2026 Украина — Азербайджан

Видеообзор матча отбора на ЧМ-2026 Украина — Азербайджан
Аудио-версия:
Накануне состоялся матч 4-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Украины и Азербайджана. Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали футболисты команды Украины. Встреча состоялась на стадионе «Краковия имени Юзефа Пилсудского» (Краков, Польша). В качестве главного арбитра матча выступил Себастьян Гисхамер (Австрия).

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 4-й тур
13 октября 2025, понедельник. 21:45 МСК
Украина
Окончен
2 : 1
Азербайджан
1:0 Гуцуляк – 30'     1:1 Миколенко – 45+3'     2:1 Руслан Володимирович Маліновський – 64'    

Видеообзор матча:

Права на трансляции отборочных матчей к ЧМ-2026 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Алексей Гуцуляк вывел украинцев вперёд на 30-й минуте, Виталий Миколенко на 45+3-й минуте отметился автоголом и сравнял счёт, победный гол забил Руслан Малиновский на 64-й минуте.

После этой игры сборная Украины с семью очками располагается на втором месте в турнирной таблице группы D, команда Азербайджана с одним очком находится на четвёртой строчке.

В следующем туре Украина 13 ноября сыграет в гостях с Францией, Азербайджан в тот же день примет на своём поле Исландию.

Тренер сборной Украины высказался о борьбе с Францией за прямую путёвку на ЧМ
