Видеообзор матча отбора на ЧМ-2026 Украина — Азербайджан

Накануне состоялся матч 4-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Украины и Азербайджана. Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали футболисты команды Украины. Встреча состоялась на стадионе «Краковия имени Юзефа Пилсудского» (Краков, Польша). В качестве главного арбитра матча выступил Себастьян Гисхамер (Австрия).
Видеообзор матча:
Права на трансляции отборочных матчей к ЧМ-2026 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Алексей Гуцуляк вывел украинцев вперёд на 30-й минуте, Виталий Миколенко на 45+3-й минуте отметился автоголом и сравнял счёт, победный гол забил Руслан Малиновский на 64-й минуте.
После этой игры сборная Украины с семью очками располагается на втором месте в турнирной таблице группы D, команда Азербайджана с одним очком находится на четвёртой строчке.
В следующем туре Украина 13 ноября сыграет в гостях с Францией, Азербайджан в тот же день примет на своём поле Исландию.
