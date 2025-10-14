Скидки
«Барселона» представила комплект формы с Эдом Шираном

«Барселона» представила комплект формы с Эдом Шираном
Комментарии

Пресс-служба каталонской «Барселоны» показала комплект формы с известнейшим автором песен, музыкантом, звукозаписывающим продюсером, актёром и бизнесменом Эдом Шираном. Техническим спонсором сине-гранатовых выступает компания Nike.

Фото: fcbarcelona.com

Фото: fcbarcelona.com

Фото: fcbarcelona.com

Напомним, в сентябре появилась информация, что Ширан появится на футболках футбольного клуба «Барселона» в рамках спонсорского соглашения с Spotify. Планировалось, что логотип Ширана будет использован на форме команды для матча с мадридским «Реалом», который запланирован на 26 октября 2025 года.

«Барселона» после восьми туров Ла Лиги текущего сезона располагается на втором месте в турнирной таблице, отставая от «Реала» на два очка.

