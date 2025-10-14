Скидки
Россия — Боливия. Прямая трансляция
«Всё идёт по накатанной». Артём Самсонов — о возможном вылете «Торпедо» из Первой лиги

Бывший футболист московского «Торпедо» Артём Самсонов высказался о турнирном положении автозаводцев в Лиге Pari (Первой лиге). Сейчас клуб идёт на последнем месте в турнирной таблице первенства, набрав 10 очков за 14 матчей.

«О вылете «Торпедо» из Первой лиги сейчас говорить трудно. Чем больше будет таких разговоров, тем сильнее они будут сказываться на футболистах. Та яма, в которой они оказались, уже оказывает эффект. За выживание всё-таки бороться тяжело. Но я считаю, что говорить о вылете «Торпедо» рано — две победы, и команда уже в середине.

Думаю, что финансирование в клубе стабильное. Всё в руках руководителей в зимний перерыв. Сейчас ребятам нужны две-три победы подряд, а там, может, и поборются за стыковые матчи. Но отставание уже слишком большое. Тяжело собраться, когда ты не можешь набрать очки, а дальше всё идёт по накатанной», — сказал Самсонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

