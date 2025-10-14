Скидки
Россия — Боливия.
20:00 Мск
Защитник «Акрона» Фернандес рассказал, для чего Боливии нужен матч с Россией

Комментарии

Защитник тольяттинского «Акрона» и сборной Боливии Роберто Фернандес оценил уровень национальной команды России перед очным товарищеским матчем, а также объяснил, в чём польза от игры для южноамериканского коллектива. Команды сыграют сегодня, 14 октября.

«Я считаю, что сборная России — команда очень хорошего уровня. Этот матч поможет нам понять, какими будут стыковые матчи», — приводит слова Фернандеса «РИА Новости Спорт».

Боливия заняла седьмое место в группе южноамериканской квалификации к чемпионату мира 2026 года. Всего в отборе участвовало 10 команд. Шесть сильнейших сборных получили прямые путёвки на мундиаль, а команда Боливии получила право сыграть в стыковых матчах за попадание в финальную часть турнира.

