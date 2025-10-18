Скидки
Ницца — Лион: прямая трансляция матча 8-го тура Лиги 1 2025/2026 начнется в 18:00

Начало прямой видеотрансляции матча Лиги 1 «Ницца» — «Лион»
18 октября в 18:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 8-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «Ницца» и «Лион». Игра пройдёт на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце.

Франция — Лига 1 . 8-й тур
18 октября 2025, суббота. 18:00 МСК
Окончен
3 : 2
1:0 Бар – 5'     1:1 Шульц – 29'     2:1 Диоп – 35'     3:1 Будауи – 55'     3:2 Шульц – 90+5'    

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
