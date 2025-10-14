Генсек РФС Митрофанов высказался о нынешнем формате Кубка России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на критику действующего формата Фонбет Кубка России и высказался о ротации, которую проводят в турнире клубы Мир Российской Премьер-Лиги.

«Не соглашусь, что Кубок России превратился в турнир вторых составов команд РПЛ. В рамках того, что клубы больше получают возможностей для ротации футболистов, открываются в том числе и молодые игроки. Ничего плохого в этом нет. В регламенте содержится определённая норма по максимальному количеству футболистов, которых можно использовать относительно игр РПЛ.

Пока нас и титульного спонсора более-менее устраивает. Если клубы начнут паразитировать на этом, то будем ужесточать и регулировать. Но пока оснований нет. Любой формат обсуждаем — это же не догма. Мир живёт и изменяется. Например, я не считаю спортивным формат double elimination — к спорту не имеет никакого отношения. Но для цели привлечения спонсора, конкретно букмекеров — наверное, это важно. Поэтому такой формат сейчас имеет место быть. В тоже время финансово он значительно помогает Пути регионов. Да, к каким-то командам, может быть, приехали клубы РПЛ и, если я правильно помню, как правило, вторыми составами. И в предыдущем формате, как правило, 90% проигрывая, освобождая себе календарь. Если такой формат лучше… Для регионов это событие. Но для регионов возможность заработать деньги благодаря Пути регионов: четырём командам, которые гарантированно выходят в финальную часть Кубка. Деньги принципиально другие. Ещё больше. Возможность развиваться», — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.