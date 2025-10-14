Скидки
Россия — Боливия. Прямая трансляция
«Ждём его». Сергей Семак рассказал о ситуации с получившим травму Жерсоном

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитник сине-бело-голубых Жерсон присоединяется к общей тренировочной группе. С 23 августа 2025 года хавбек не играл за «Зенита» из-за полученной травмы бедра.

— Как обстоит ситуация с Жерсоном сейчас?
— Ситуация хорошая. Человек работает, присоединяется к общей группе. Мы его ждём в команде. Как он будет готов — будет играть. Будет ли он в старте — зависит от того, насколько он готов, — приводит слова Семака «Матч ТВ».

«Зенит» после 11 туров Мир Российской Премьер-Лиге занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 20 очков.

