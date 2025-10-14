Игрок сборной Боливии заявил, что Максим Глушенков мог бы играть в любой зарубежной лиге

Футболист сборной Боливии и тольяттинского «Акрона» Роберто Фернандес заявил, что нападающий санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков мог бы играть в любом зарубежном чемпионате. Фернандес считает, что Глушенков является одним из сильнейших российских футболистов.

«Уверен, что он бы смог заиграть в любом зарубежном чемпионате. Он один из лучших игроков, что я видел в России», — приводит слова Фернандеса «РИА Новости Спорт».

Ранее Глушенкова признали лучшим игроком Мир РПЛ по итогам сентября — в трёх матчах чемпионата России Максим забил пять мячей. «Зенит» после 11 туров Мир РПЛ занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 20 очков.