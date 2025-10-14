«Попали в чёрную дыру». Слишкович назвал самый тяжёлый момент осени для «Оренбурга»

Бывший главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович обозначил самый тяжёлый момент для своей бывшей команды на осеннем отрезке сезона.

«Были даже люди, которые говорили: «Оренбург» вообще ни одного очка не наберёт!» В этом сезоне у нас были и хорошие, и плохие матчи, но я считаю, что к этому дню «Оренбург» должен был набрать на три-четыре очка больше. Был один момент, когда команда попала в «чёрную дыру» — это домашняя игра с «Ахматом». К перерыву мы вели 2:0, но закончили со счётом 2:2, даже играя в большинстве. Этот матч плохо сказался на команде психологически», — сказал Слишкович в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.