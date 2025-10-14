Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Боливия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Попали в чёрную дыру». Слишкович назвал самый тяжёлый момент осени для «Оренбурга»

«Попали в чёрную дыру». Слишкович назвал самый тяжёлый момент осени для «Оренбурга»
Комментарии

Бывший главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович обозначил самый тяжёлый момент для своей бывшей команды на осеннем отрезке сезона.

«Были даже люди, которые говорили: «Оренбург» вообще ни одного очка не наберёт!» В этом сезоне у нас были и хорошие, и плохие матчи, но я считаю, что к этому дню «Оренбург» должен был набрать на три-четыре очка больше. Был один момент, когда команда попала в «чёрную дыру» — это домашняя игра с «Ахматом». К перерыву мы вели 2:0, но закончили со счётом 2:2, даже играя в большинстве. Этот матч плохо сказался на команде психологически», — сказал Слишкович в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
«Боже мой, это жизнь!» Как Слишкович перенёс первое увольнение в роли главного тренера
Эксклюзив
«Боже мой, это жизнь!» Как Слишкович перенёс первое увольнение в роли главного тренера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android