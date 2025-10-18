Скидки
Марсель — Гавр: прямая трансляция матча 8-го тура Лиги 1 2025/2026 начнется в 22:05

«Марсель» — «Гавр»: прямая трансляция матча 8-го тура Лиги 1 начнётся в 22:05
Комментарии

Сегодня, 18 октября, в 22:05 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 8-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «Марсель» и «Гавр». Игра пройдёт на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе.

Франция — Лига 1 . 8-й тур
18 октября 2025, суббота. 22:05 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
6 : 2
Гавр
Гавр
0:1 Кехта – 24'     1:1 Гринвуд – 35'     2:1 Гринвуд – 67'     3:1 Гринвуд – 72'     4:1 Гринвуд – 76'     5:1 Ваш – 88'     5:2 Туре – 90+2'     6:2 Мурильо – 90+3'    
Удаления: нет / Льорис – 34'

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
