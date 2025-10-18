«Марсель» — «Гавр»: прямая трансляция матча 8-го тура Лиги 1 начнётся в 22:05
Сегодня, 18 октября, в 22:05 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 8-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «Марсель» и «Гавр». Игра пройдёт на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе.
Франция — Лига 1 . 8-й тур
18 октября 2025, суббота. 22:05 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
6 : 2
Гавр
Гавр
0:1 Кехта – 24' 1:1 Гринвуд – 35' 2:1 Гринвуд – 67' 3:1 Гринвуд – 72' 4:1 Гринвуд – 76' 5:1 Ваш – 88' 5:2 Туре – 90+2' 6:2 Мурильо – 90+3'
Удаления: нет / Льорис – 34'
Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.
В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.
Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.
