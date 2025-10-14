Скидки
Бывший главный тренер «Зенита» заявил, что безумно скучает по работе

Бывший главный тренер «Зенита» заявил, что безумно скучает по работе
Бывший главный тренер «Интера», «Лацио», «Фиорентины», «Галатасарая», «Манчестер Сити» и санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини заявил, что очень скучает по работе. Последним местом работы итальянского специалиста остаётся сборная Саудовской Аравии, которую он покинул в 2024 году.

«Я так скучаю по тренерской скамье… Скучаю по полю каждый день! Безумно. Даже если ничего не менять в своей жизни, через шесть-семь месяцев ты всё равно начнёшь скучать», — приводит слова Манчини City HQ в социальной сети X.

Отметим, что во главе «Зенита» Манчини не выиграл ни одного трофея, проработав в клубе с 2017 по 2018 год.

