Россия — Боливия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Спартак» проведёт товарищеский матч со второй командой в закрытом режиме 14 октября
Комментарии

Московский «Спартак» проведёт товарищеский матч со второй командой красно-белых в рамках подготовки к возобновлению Мир Российской Премьер-Лиги после паузы на игры сборных. Встреча пройдёт на базе столичной команды сегодня, 14 октября.

Как сообщает пресс-служба «Спартака» в телеграм-канале, команды проведут два тайма по 30 минут. Встреча пройдёт в закрытом режиме.

После международной паузы московский «Спартак» примет на своём поле «Ростов» в матче 12-го тура РПЛ. Игра запланирована на субботу, 18 октября. После 11 туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице с 18 набранными очками.

Комментарии
