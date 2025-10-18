«Марсель» — «Гавр»: во сколько начало матча Лиги 1, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 18 октября, состоится матч 8-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встретятся «Марсель» и «Гавр». Игра пройдёт на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:05 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

После семи туров французской Лиги 1 «Марсель» набрал 15 очков и занимает второе место. «Гавр» заработал шесть очков и располагается на 14-й строчке.

В минувшем туре марсельская команда разгромила «Метц» со счётом 3:0. В свою очередь, «Гавр» поделил очки в игре с «Ренном» (2:2).

Действующим чемпионом Франции является «Пари Сен-Жермен».

Материалы по теме Адриен Рабьо — об уходе из «Марселя»: я никогда не был жестоким человеком

Какие карточки есть в футболе: