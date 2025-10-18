Скидки
Марсель — Гавр: во сколько начало матча 8-го тура Лиги 1 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Марсель» — «Гавр»: во сколько начало матча Лиги 1, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

Сегодня, 18 октября, состоится матч 8-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встретятся «Марсель» и «Гавр». Игра пройдёт на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:05 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Права на трансляцию матча французской Лиги 1 «Марсель» — «Гавр» в России принадлежат Okko.
Франция — Лига 1 . 8-й тур
18 октября 2025, суббота. 22:05 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
6 : 2
Гавр
Гавр
0:1 Кехта – 24'     1:1 Гринвуд – 35'     2:1 Гринвуд – 67'     3:1 Гринвуд – 72'     4:1 Гринвуд – 76'     5:1 Ваш – 88'     5:2 Туре – 90+2'     6:2 Мурильо – 90+3'    
Удаления: нет / Льорис – 34'

После семи туров французской Лиги 1 «Марсель» набрал 15 очков и занимает второе место. «Гавр» заработал шесть очков и располагается на 14-й строчке.

В минувшем туре марсельская команда разгромила «Метц» со счётом 3:0. В свою очередь, «Гавр» поделил очки в игре с «Ренном» (2:2).

Действующим чемпионом Франции является «Пари Сен-Жермен».

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Какие карточки есть в футболе:

