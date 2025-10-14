Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Боливия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черепанов: сборная Казахстана заняла своё место в отборочном этапе к ЧМ-2026

Черепанов: сборная Казахстана заняла своё место в отборочном этапе к ЧМ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер Казахстана Павел Черепанов отреагировал на выступление казахстанской национальной команды в отборе на ЧМ-2026. После семи матчей отборочного этапа Казахстан с семью очками находится на четвёртом месте из пяти в турнирной таблице группы J. Лидерами являются Бельгия (14) и Северная Македония (13). Казахстан потерял шансы на выход на ЧМ-2026.

«Сборная Казахстана заняла своё место на сегодняшний день в отборе к чемпионату мира. Произошла смена тренера, исполняющий обязанности Талгат Байсуфинов за короткое время реально провёл работу. Прежде он говорил, что сборной пора играть в атакующий футбол. Все ждали игру с Северной Македонией, Казахстан в этом матче показал очень хорошую игру. Команда как раз играла в атакующий футбол, она умеет это делать, не надо играть в пять защитников.

Игру с Северной Македонией я воспринял с оптимизмом, Казахстан выдержал. С Бельгией будет интересно. Как отметил капитан Алип, в команде изменилась атмосфера. Байсуфинову удалось сделать то, что не удавалось многим тренерам. Это ещё раз говорит, что не надо смотреть за бугор, наши тренеры могут справляться с задачами не хуже», — сказал Черепанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Казахстан забил через себя лидеру группы! Но чудо-удар в ответ лишил шансов на ЧМ. Видео
Казахстан забил через себя лидеру группы! Но чудо-удар в ответ лишил шансов на ЧМ. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android