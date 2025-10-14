Черепанов: сборная Казахстана заняла своё место в отборочном этапе к ЧМ-2026

Заслуженный тренер Казахстана Павел Черепанов отреагировал на выступление казахстанской национальной команды в отборе на ЧМ-2026. После семи матчей отборочного этапа Казахстан с семью очками находится на четвёртом месте из пяти в турнирной таблице группы J. Лидерами являются Бельгия (14) и Северная Македония (13). Казахстан потерял шансы на выход на ЧМ-2026.

«Сборная Казахстана заняла своё место на сегодняшний день в отборе к чемпионату мира. Произошла смена тренера, исполняющий обязанности Талгат Байсуфинов за короткое время реально провёл работу. Прежде он говорил, что сборной пора играть в атакующий футбол. Все ждали игру с Северной Македонией, Казахстан в этом матче показал очень хорошую игру. Команда как раз играла в атакующий футбол, она умеет это делать, не надо играть в пять защитников.

Игру с Северной Македонией я воспринял с оптимизмом, Казахстан выдержал. С Бельгией будет интересно. Как отметил капитан Алип, в команде изменилась атмосфера. Байсуфинову удалось сделать то, что не удавалось многим тренерам. Это ещё раз говорит, что не надо смотреть за бугор, наши тренеры могут справляться с задачами не хуже», — сказал Черепанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.