Экс главный тренер ПФК ЦСКА Федотов не исключил, что в будущем возглавит «Спартак»

Экс главный тренер ПФК ЦСКА Федотов не исключил, что в будущем возглавит «Спартак»
Бывший главный тренер профессионального футбольного клуба ЦСКА Владимир Федотов не исключил, что в будущем возглавит московский «Спартак». Специалист отметил, что профессиональный тренер должен быть готов ко всему.

«Сложно отвечать на такие вопросы, могу ли я представить себя в роли главного тренера «Спартака». Профессиональный тренер должен быть готов к любому вызову. Это наша жизнь. Наше стремление — добиваться результата! Наша задача — в любом клубе ставить максимальные задачи», — приводит слова Федотова «РИА Новости Спорт».

Федотов возглавлял ЦСКА с 2022 по 2024 год. Под его руководством армейцы выиграли Фонбет Кубок России. После ухода из клуба российский специалист остаётся без работы.

