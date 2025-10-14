Владимир Слишкович: «Балтика» играла в финале Кубка России — почему «Оренбург» не может?

Бывший тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался об амбициях команды в Фонбет Кубке России.

«Мы вышли из группы в Кубке России, где с нами были «Зенит», «Рубин» и «Ахмат». Это очень тяжёлая группа, но «Оренбург» обеспечил выход за тур до конца. Большой успех! Там у нас играли в том числе и молодые игроки, которым не хватает опыта в РПЛ, и мы всё равно вышли. Кубок даёт возможность играть дополнительные матчи, что очень полезно для команды. В конце концов есть возможность выиграть трофей. Два года назад «Балтика» играла в финале — почему это не может случиться и с «Оренбургом»?» — сказал Слишкович в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.