Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Боливия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владимир Слишкович: «Балтика» играла в финале Кубка России — почему «Оренбург» не может?

Владимир Слишкович: «Балтика» играла в финале Кубка России — почему «Оренбург» не может?
Комментарии

Бывший тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался об амбициях команды в Фонбет Кубке России.

«Мы вышли из группы в Кубке России, где с нами были «Зенит», «Рубин» и «Ахмат». Это очень тяжёлая группа, но «Оренбург» обеспечил выход за тур до конца. Большой успех! Там у нас играли в том числе и молодые игроки, которым не хватает опыта в РПЛ, и мы всё равно вышли. Кубок даёт возможность играть дополнительные матчи, что очень полезно для команды. В конце концов есть возможность выиграть трофей. Два года назад «Балтика» играла в финале — почему это не может случиться и с «Оренбургом»?» — сказал Слишкович в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
«Боже мой, это жизнь!» Как Слишкович перенёс первое увольнение в роли главного тренера
Эксклюзив
«Боже мой, это жизнь!» Как Слишкович перенёс первое увольнение в роли главного тренера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android