Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нант — Лилль: прямая трансляция матча 8-го тура Лиги 1 2025/2026 начнётся в 21:45

Начало прямой видеотрансляции матча Лиги 1 «Нант» — «Лилль»
Комментарии

19 октября в 21:45 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 8-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «Нант» и «Лилль». Игра пройдёт на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте.

Смотрите матч здесь
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Франция — Лига 1 . 8-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Нант
Нант
Окончен
0 : 2
Лилль
Лилль
0:1 Харальдссон – 8'     0:2 Игамане – 89'    

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Материалы по теме
Подзабытый чемпион мира 2018 года вернулся в сборную Франции. Его камбэк привёл к скандалу
Подзабытый чемпион мира 2018 года вернулся в сборную Франции. Его камбэк привёл к скандалу

Топ-5 легенд футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android