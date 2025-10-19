Скидки
Фрайбург — Айнтрахт Франкфурт: прямая трансляция матча 7-го тура Бундеслиги 2025/2026 начнётся в 16:30

Начало прямой видеотрансляции матча Бундеслиги «Фрайбург» — «Айнтрахт»
Комментарии

19 октября в 16:30 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 7-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 между клубами «Фрайбург» и «Айнтрахт».

Германия — Бундеслига . 7-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
2 : 2
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1:0 Шерхант – 2'     1:1 Буркардт – 18'     1:2 Буркардт – 38'     2:2 Грифо – 87'    

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
Лучший бомбардир в мировом футболе:

