Результативная ничья — в видеообзоре матча Франции и Исландии в отборе на ЧМ-2026

Накануне состоялся матч 4-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Исландии и Франции. Игра проходила на стадионе «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике. В качестве главного арбитра встречи выступил Орель Гринфилд из Израиля. Матч закончился со счётом 2:2.
Видеообзор матча:
Права на трансляции отборочных матчей к ЧМ-2026 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
В составе хозяев забитыми мячами отметились защитник Виктор Паульссон и нападающий Кристиан Хлинссон. За сборную Франции отличились нападающие Кристофер Нкунку и Жан-Филипп Матета.
В этой игре не принимал участия капитан «трёхцветных» Килиан Мбаппе, получивший повреждение.
В прошлом туре группы D сборная Исландии дома уступила команде Украины со счётом 3:5, Франция дома разгромила Азербайджан — 3:0.
