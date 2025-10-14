Скалони ответил, сыграет ли Месси за Аргентину после отъезда из сборной ради матча МЛС

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони отреагировал на отъезд форварда Лионеля Месси из сборной Аргентины ради участия в матче МЛС между «Интер Майами» и «Атлантой» (4:0). Встреча проходила в ночь с субботы на воскресенье 12 октября. В среду, 15 октября, Аргентина сыграет со сборной Пуэрто-Рико.
«Я видел, как Месси играл в субботу. Насколько я знаю, всё закончилось хорошо, я ещё не разговаривал с ним. Сейчас у нас последняя тренировка перед завтрашним матчем, и, как мы всегда делаем перед финальной тренировкой, я поговорю с ним. Если он будет в хорошей форме, завтра он сыграет», — приводит слова Скалони издание TyC Sports.
Лионель Месси принял участие в разгромной победе над «Атлантой», оформив дубль. Днём ранее Аргентина без своего лидера одержала победу в товарищеском матче со сборной Венесуэлы (1:0).
- 14 октября 2025
