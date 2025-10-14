Владимир Слишкович поддержал тренера «Спартака» Станковича на фоне слухов об отставке

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович поддержал нынешнего наставника красно-белых Деяна Станковича, вокруг которого в последнее время всё чаще возникают слухи о возможной отставке.

«Я не могу критиковать ту или иную команду. Для этого нужно знать всё, что происходит внутри клуба, и проблемы, на которые приезжает тренер. У каждого они свои — клубные и командные. И тот, кто там не живёт, ничего об этом не знает. А мы можем давать оценку лишь игре или результату, но почему так происходит — не знаем.

Уверен, что у Станковича тоже есть свои проблемы, которые он старается решать. Иногда их можно устранить просто: через тренировку, разговор или как-то ещё. А есть те проблемы, которые решаются на другом уровне и возникают по другим причинам — на их решение нужно больше времени. Так что никогда не буду критиковать коллег. Каждый тренер и его штаб работают так, как умеют — отдают свой максимум. Никто сильнее Станковича не хочет, чтобы «Спартак» хорошо играл и выигрывал. А причины неудач могут быть разными. И клуб должен поддерживать своего тренера. «Спартак» должен избавиться от своих проблем и начать светлую полосу», — сказал Слишкович в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.