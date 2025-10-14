Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Боливия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владимир Слишкович поддержал тренера «Спартака» Станковича на фоне слухов об отставке

Владимир Слишкович поддержал тренера «Спартака» Станковича на фоне слухов об отставке
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович поддержал нынешнего наставника красно-белых Деяна Станковича, вокруг которого в последнее время всё чаще возникают слухи о возможной отставке.

«Я не могу критиковать ту или иную команду. Для этого нужно знать всё, что происходит внутри клуба, и проблемы, на которые приезжает тренер. У каждого они свои — клубные и командные. И тот, кто там не живёт, ничего об этом не знает. А мы можем давать оценку лишь игре или результату, но почему так происходит — не знаем.

Уверен, что у Станковича тоже есть свои проблемы, которые он старается решать. Иногда их можно устранить просто: через тренировку, разговор или как-то ещё. А есть те проблемы, которые решаются на другом уровне и возникают по другим причинам — на их решение нужно больше времени. Так что никогда не буду критиковать коллег. Каждый тренер и его штаб работают так, как умеют — отдают свой максимум. Никто сильнее Станковича не хочет, чтобы «Спартак» хорошо играл и выигрывал. А причины неудач могут быть разными. И клуб должен поддерживать своего тренера. «Спартак» должен избавиться от своих проблем и начать светлую полосу», — сказал Слишкович в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
«Боже мой, это жизнь!» Как Слишкович перенёс первое увольнение в роли главного тренера
Эксклюзив
«Боже мой, это жизнь!» Как Слишкович перенёс первое увольнение в роли главного тренера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android