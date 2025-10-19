Скидки
Фрайбург — Айнтрахт: во сколько начало матча 7-го тура Бундеслиги 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Фрайбург» — «Айнтрахт»: во сколько начало матча Бундеслиги, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 19 октября, состоится матч 7-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Фрайбург» и «Айнтрахт». Игра пройдёт на стадионе «Европа-Парк» (Фрайбург-им-Брайсгау). Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Германия — Бундеслига . 7-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
2 : 2
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1:0 Шерхант – 2'     1:1 Буркардт – 18'     1:2 Буркардт – 38'     2:2 Грифо – 87'    

В минувшем туре «Фрайбург» сыграл вничью с мёнхенгладбахской «Боруссией» со счётом 0:0. «Орлы» встречались с «Баварией», которой уступили со счётом 0:3. В следующем туре команда Юлиана Шустера встретится с «Байером» (26 октября), а подопечные Дино Топпмёллера сыграют с «Санкт-Паули» (25 октября).

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
