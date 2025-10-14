Скидки
Защитник «Акрона» Роберто Фернандес раскрыл роль Артёма Дзюбы в клубе

Защитник «Акрона» Роберто Фернандес раскрыл роль Артёма Дзюбы в клубе
Футболист сборной Боливии и тольяттинского «Акрона» Роберто Фернандес рассказал о роли центрального нападающего Артёма Дзюбы в команде. По словам Фернандеса, опытный форвард является ключевым игроком тольяттинцев.

«Он наш ключевой игрок, который никогда не стремится никого задеть, всегда очень уважителен», — приводит слова Фернандеса «РИА Новости Спорт».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион страны в лице «Краснодара» (23). «Акрон» — 13-й (8).

