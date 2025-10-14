«Спартак» уступает второй команде к перерыву в товарищеском матче в закрытом режиме

В эти минуты проходит товарищеский матч в рамках подготовки к возобновлению чемпионата России после паузы на сборные между московским «Спартаком» и второй командой красно-белых. Команды играют на базе клуба. К исходу первого тайма «Спартак-2» ведёт со счётом 1:0.

На 23-й минуте счёт в матче открыл 17-летний нападающий Вадим Цыганков. Матч проходит в формате двух таймов по 30 минут.

Видео доступно в телеграм-канале «Спартака».

После международной паузы московский «Спартак» примет на своём поле «Ростов» в матче 12-го тура РПЛ. Игра запланирована на субботу, 18 октября. После 11 туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице с 18 набранными очками.