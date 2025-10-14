Семак: после игры СКА извинились, от нашего судейского корпуса такого не слышал

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак привёл в пример КХЛ, высказавшись о судействе в российском футболе. В понедельник, 13 октября, пресс-служба КХЛ признала, что шайба СКА, заброшенная на 46-й минуте защитником Андреем Педаном во встрече с «Автомобилистом», (2:1) была засчитана ошибочно.

«СКА вчера играл. Через час опубликовали извинения. Я от нашего судейского корпуса ни разу не слышал такого», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Департамент судейства КХЛ принёс свои извинения командам СКА и «Автомобилист», а также болельщикам за данный эпизод.