Семак: после игры СКА извинились, от нашего судейского корпуса такого не слышал
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак привёл в пример КХЛ, высказавшись о судействе в российском футболе. В понедельник, 13 октября, пресс-служба КХЛ признала, что шайба СКА, заброшенная на 46-й минуте защитником Андреем Педаном во встрече с «Автомобилистом», (2:1) была засчитана ошибочно.
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Короткий (Бландизи, Педан) – 16:11 (5x5) 1:1 Волк (Черников, Малоросиянов) – 33:35 (5x5) 2:1 Педан (Хайруллин, Воробьёв) – 45:17 (5x5)
«СКА вчера играл. Через час опубликовали извинения. Я от нашего судейского корпуса ни разу не слышал такого», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Департамент судейства КХЛ принёс свои извинения командам СКА и «Автомобилист», а также болельщикам за данный эпизод.
