Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Боливия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак: после игры СКА извинились, от нашего судейского корпуса такого не слышал

Семак: после игры СКА извинились, от нашего судейского корпуса такого не слышал
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак привёл в пример КХЛ, высказавшись о судействе в российском футболе. В понедельник, 13 октября, пресс-служба КХЛ признала, что шайба СКА, заброшенная на 46-й минуте защитником Андреем Педаном во встрече с «Автомобилистом», (2:1) была засчитана ошибочно.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Короткий (Бландизи, Педан) – 16:11 (5x5)     1:1 Волк (Черников, Малоросиянов) – 33:35 (5x5)     2:1 Педан (Хайруллин, Воробьёв) – 45:17 (5x5)    

«СКА вчера играл. Через час опубликовали извинения. Я от нашего судейского корпуса ни разу не слышал такого», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Департамент судейства КХЛ принёс свои извинения командам СКА и «Автомобилист», а также болельщикам за данный эпизод.

Материалы по теме
«Судья отстранён пожизненно». Победного гола СКА не было, КХЛ уже признала ошибку!
Видео
«Судья отстранён пожизненно». Победного гола СКА не было, КХЛ уже признала ошибку!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android