Сергей Семак: даже в ФНЛ тяжело найти одного футболиста до 21 года

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что даже во втором по силе российском дивизионе сложно найти хороших молодых игроков.

«Даже в ФНЛ найти одного футболиста до 21 года тяжело. Искусственно вводили — никто не заиграл. Скажу на нашем примере, почему мы были неконкурентоспособны в ЛЧ. У нас там играли: Шамкин, Прохин. Это пошло им на пользу? Нет. Зачем такой лимит?» — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает «Краснодар» (23). «Зенит» — четвёртый (20).