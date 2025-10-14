Скидки
Россия — Боливия. Прямая трансляция
В РФС заявили, что верят в возвращение российских команд до конца этого года

В РФС заявили, что верят в возвращение российских команд до конца этого года
Комментарии

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что надеется на допуск российских команд до международных соревнований до конца 2025 года. Все российские команды, включая сборные, по-прежнему отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине. С 2022 года сборная России проводит только товарищеские матчи.

— Александр Валерьевич [Дюков] говорил, что до конца года может быть принято решение о нашем возвращении. Вы в это верите?
— Мы надеемся на это. В тот момент, когда Александр Валерьевич об этом говорил, были основания для некоторого оптимизма. В том числе и в УЕФА говорили, что если всё закончится, то мы примем это решение.

Мы надеемся, что УЕФА дадут возможность принять это решение, — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».

Комментарии
