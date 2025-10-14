Скидки
Главная Футбол Новости

Аленичев: предложения по работе есть, но у меня творческая пауза

Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Дмитрий Аленичев заявил, что у него есть предложения по работе. Однако сейчас специалист взял «творческую паузу» в карьере.

«Меня часто спрашивают: «Когда вернусь?» Сейчас у меня творческая пауза. Предложения есть», — передаёт слова Аленичева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в ходе тренерской карьеры Аленичев успел поработать в юношеской сборной России, тульском «Арсенале», московском «Спартаке» и красноярском «Енисее». Он находится без работы с лета 2019 года. Карьеру футболиста Дмитрий завершил в 2009 году, его последним клубом был «Спартак».


