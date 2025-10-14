Скидки
Россия — Боливия. Прямая трансляция
Чемпион России в составе «Зенита» Иван Сергеев ответил, реально ли выиграть РПЛ с «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев ответил на вопрос, реально ли стать чемпионом России в составе бело-голубых. Ранее Сергеев выступал за санкт-петербургский «Зенит», вместе с которым выигрывал Мир РПЛ.

— С «Зенитом» ты выигрывал золото. А с «Динамо» это реально?
— Всегда хочется побеждать ещё — я не останавливаюсь на завоёванных трофеях. Думаю, хочется не только мне, но и всем. Это будет долгожданным событием, — приводит слова Сергеева «Спорт-экспресс».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион страны в лице «Краснодара» (23). «Динамо» — восьмое (15).

