Владимир Слишкович высказался о своём будущем после отставки из «Оренбурга»

Владимир Слишкович высказался о своём будущем после отставки из «Оренбурга»
Бывший тренер «Оренбурга» и «Спартака» Владимир Слишкович ответил на вопрос о своём будущем. Он признался, что не знает, в каком клубе будет работать далее.

«Честно, не знаю и даже никогда не думал об этом. Что, где, как — не знаю. Будет ли в ближайшее время хорошее предложение, которое меня заинтересует, или нет — тоже вопрос, ответа на который я не знаю. То же самое касается и места, страны моей будущей работы. Такова профессия. Я немного общался с людьми, которым доверяю. Но ничего конкретного насчёт моего будущего не было», — сказал Слишкович в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

