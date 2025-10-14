Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Боливия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» продлил контракт с капитаном женской команды Цыбутович

«Зенит» продлил контракт с капитаном женской команды Цыбутович
Комментарии

Санкт-петербургский «Зенит» продлил контракт с капитаном женской команды Ксенией Цыбутович. Об этом официально сообщила пресс-служба клуба. Футболистка выступает за сине-бело-голубых с 2021 года.

«Зенит» поздравляет Ксению с новым соглашением и желает новых побед и титулов вместе с петербургским клубом!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба в телеграм-канале женской команды «Зенита».

Вместе с санкт-петербургским клубом Ксения Цыбутович стала бронзовым призёром Winline Суперлиги — 2021, трижды завоевала золотые медали чемпионата (2022, 2023, 2024) и дважды выигрывала Суперкубок страны (2023, 2025).

Материалы по теме
Как я голосовала за «Золотой мяч» от России
Как я голосовала за «Золотой мяч» от России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android