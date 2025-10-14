«Зенит» продлил контракт с капитаном женской команды Цыбутович

Санкт-петербургский «Зенит» продлил контракт с капитаном женской команды Ксенией Цыбутович. Об этом официально сообщила пресс-служба клуба. Футболистка выступает за сине-бело-голубых с 2021 года.

«Зенит» поздравляет Ксению с новым соглашением и желает новых побед и титулов вместе с петербургским клубом!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба в телеграм-канале женской команды «Зенита».

Вместе с санкт-петербургским клубом Ксения Цыбутович стала бронзовым призёром Winline Суперлиги — 2021, трижды завоевала золотые медали чемпионата (2022, 2023, 2024) и дважды выигрывала Суперкубок страны (2023, 2025).