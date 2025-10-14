Владимир Слишкович: тренер не может позволить времени уничтожить себя

Бывший тренер «Оренбурга» и «Спартака» Владимир Слишкович рассказал о своём подходе к тренерской работе в футболе.

«Неважно, какой результат, — я никогда не буду доволен своей работой. Я такой человек: всегда можно и нужно делать больше и лучше. По моему мнению, тренер должен развиваться так же, как и футболист. Футбол меняется, и хороший тренер адаптируется, учится, развивается. Я не был бы доволен, если бы моё понимание футбола не изменилось за 10 лет, например. Тренер должен учиться на своих ошибках — они случаются всегда, и их нужно исправлять и больше не повторять. Я смотрю на это как на процесс развития.

Тренер должен развиваться всегда. Ты не можешь одинаково смотреть на футбол сегодня и завтра. Даже если говорить не о футболе: сегодняшняя жизнь людей очень отличается от того, что было 20-30 лет назад. Сейчас время социальных сетей, и люди поменялись — их характеры, поведение совершенно другие. Так же меняется и футбол. Каждый должен адаптироваться под изменения в жизни, новые технологии, которые появляются и в футболе. Тренер не может позволить времени уничтожить себя. Нельзя оставаться на месте — нужно идти вперёд и успевать за временем и развитием футбола», — сказал Слишкович в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.