«Барселона» — «Олимпиакос»: во сколько начало игры Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 21 октября, состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Барселона» и «Олимпиакос». Игра пройдёт в Барселоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В минувшем туре каталонская команда встречалась с «ПСЖ» и уступила со счётом 1:2. Греческий клуб играл с лондонским «Арсеналом» и потерпел поражение со счётом 0:2.

В следующем туре подопечные Ханс-Дитера Флика проведут матч с «Брюгге» (5 ноября), а команда Хосе Луиса Мендилибара встретится с ПСВ (4 ноября).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

