Барселона — Олимпиакос: во сколько начало матча 3-го тура Лиги чемпионов 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Барселона» — «Олимпиакос»: во сколько начало игры Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 21 октября, состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Барселона» и «Олимпиакос». Игра пройдёт в Барселоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Права на трансляцию матча Лиги чемпионов «Барселона» — «Олимпиакос» в России принадлежат Okko.
Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 19:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
6 : 1
Олимпиакос
Пирей, Греция
1:0 Лопес Мартин – 7'     2:0 Лопес Мартин – 39'     2:1 Эль-Кааби – 54'     3:1 Ямаль – 68'     4:1 Рашфорд – 74'     5:1 Лопес Мартин – 76'     6:1 Рашфорд – 79'    
Удаления: нет / Эссе – 57'

В минувшем туре каталонская команда встречалась с «ПСЖ» и уступила со счётом 1:2. Греческий клуб играл с лондонским «Арсеналом» и потерпел поражение со счётом 0:2.

В следующем туре подопечные Ханс-Дитера Флика проведут матч с «Брюгге» (5 ноября), а команда Хосе Луиса Мендилибара встретится с ПСВ (4 ноября).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

