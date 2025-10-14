Главный тренер «Зенита» Семак: если судьи неправы, должны признавать свои ошибки

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выступил с критикой судейства в российском футболе, а также усомнился в компетенции Экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС).

«Многие со мной согласятся по тому, как сформирован и состав, и руководитель судейского комитета. Решения принимаются одним человеком — Экспертно-судейская комиссия, которая тоже высказывает мнение одного человека. И зачастую они очень сложные. Есть вещи, которые делать нельзя — мат, оскорбления. Есть вещи, которые являются эмоциями. Эмоции выплёскивают судьи, футболисты. Судьи должны быть более лояльными, потому что на своём примере иногда слушаешь, когда на судей матом кричат и они пропускают это мимо ушей.

Формулировка — выход на поле после окончания матча в конфронтационный момент. Что это такое? Никто не объяснил. В кулуарах судейского комитета было, что мы должны помогать судьям. А в чём помогать? Если судьи неправы, они должны признавать свои ошибки», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.