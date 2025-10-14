«Спартак» одержал волевую победу над второй командой в товарищеском матче с пятью голами

Завершился товарищеский матч в рамках подготовки к возобновлению Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Спартак» и вторая команда красно-белых. Команды играли на базе столичного клуба. Встреча проходила в закрытом режиме в формате из двух таймов по 30 минут. Победу со счётом 3:2 праздновали игроки основы.

На 23-й минуте 17-летний нападающий Вадим Цыганков вывел «Спартак-2» вперёд. На 31-й минуте аргентинец Пабло Солари счёт сравнял. На 40-й минуте полузащитник Эсекьель Барко вывел основную команду вперёд. На 43-й минуте полузащитник «Спартака» Даниил Зорин забил третий мяч. На 58-й минуте защитник «Спартака-2» Александр Добродицкий отыграл один мяч.

После международной паузы московский «Спартак» примет на своём поле «Ростов» в матче 12-го тура РПЛ. Игра запланирована на субботу, 18 октября. После 11 туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице с 18 набранными очками.