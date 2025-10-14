Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Боливия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спартак — Спартак-2, результат матча 14 октября 2025, счёт 3:1, товарищеский матч 2025

«Спартак» одержал волевую победу над второй командой в товарищеском матче с пятью голами
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился товарищеский матч в рамках подготовки к возобновлению Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Спартак» и вторая команда красно-белых. Команды играли на базе столичного клуба. Встреча проходила в закрытом режиме в формате из двух таймов по 30 минут. Победу со счётом 3:2 праздновали игроки основы.

На 23-й минуте 17-летний нападающий Вадим Цыганков вывел «Спартак-2» вперёд. На 31-й минуте аргентинец Пабло Солари счёт сравнял. На 40-й минуте полузащитник Эсекьель Барко вывел основную команду вперёд. На 43-й минуте полузащитник «Спартака» Даниил Зорин забил третий мяч. На 58-й минуте защитник «Спартака-2» Александр Добродицкий отыграл один мяч.

После международной паузы московский «Спартак» примет на своём поле «Ростов» в матче 12-го тура РПЛ. Игра запланирована на субботу, 18 октября. После 11 туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице с 18 набранными очками.

Материалы по теме
Что стало с конкурентами Станковича на пост тренера «Спартака». Один крайне успешен!
Что стало с конкурентами Станковича на пост тренера «Спартака». Один крайне успешен!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android