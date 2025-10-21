Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Арсенал» — «Атлетико» М: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 21 октября, состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся лондонский «Арсенал» и мадридский «Атлетико». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В минувшем туре английский клуб встречался с «Олимпиакосом» и победил со счётом 2:0. «Матрасники» играли с франкфуртским «Айнтрахтом» и разгромили немецкую команду со счётом 5:1.

В следующем туре подопечные Микеля Артеты проведут матч с пражской «Славией» (4 ноября), а команда Диего Симеоне встретится с «Юнионом» из Бельгии (4 ноября).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

