Семак: частные клубы — правильная история, но без участия государства сейчас не обойтись

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о роли государства в российском профессиональном футболе. Отметим, что действующим чемпионом России является «Краснодар».

«Конечно, частные клубы — правильная история. Мы должны понимать, в какое время мы живём. Сколько клубов могут содержать альтруисты футбола, как Сергей Николаевич Галицкий и другие. К сожалению, без участия государства сейчас никак не обойтись. А способ, который может заинтересовать бизнесменов, в нынешнее время это нереальный вопрос», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Зенит» после 11 туров Мир РПЛ занимает четвёртое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего ЦСКА на четыре очка.