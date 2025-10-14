Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Боливия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак: частные клубы — правильная история, но без участия государства сейчас не обойтись

Семак: частные клубы — правильная история, но без участия государства сейчас не обойтись
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о роли государства в российском профессиональном футболе. Отметим, что действующим чемпионом России является «Краснодар».

«Конечно, частные клубы — правильная история. Мы должны понимать, в какое время мы живём. Сколько клубов могут содержать альтруисты футбола, как Сергей Николаевич Галицкий и другие. К сожалению, без участия государства сейчас никак не обойтись. А способ, который может заинтересовать бизнесменов, в нынешнее время это нереальный вопрос», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Зенит» после 11 туров Мир РПЛ занимает четвёртое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего ЦСКА на четыре очка.

Материалы по теме
«Ждём его». Сергей Семак рассказал о ситуации с получившим травму Жерсоном
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android