Боливийский футболист «Акрона» обозначил лидера сборной России

Защитник сборной Боливии и тольяттинского «Акрона» Роберто Фернандес назвал главного тренера сборной России Валерия Карпина лидером российской национальной команды. Сегодня, 14 октября, пройдёт товарищеский матч между сборными России и Боливии. Встречу примет московский стадион «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

«Полагаю, что лидер российской сборной – её тренер. У него много заслуг», — приводит слова Фернандеса «РИА Новости Спорт».

Отметим, что все российские команды, включая сборные, по-прежнему отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине. С 2022 года сборная России проводит только товарищеские матчи.