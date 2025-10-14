Скидки
Россия — Боливия. Прямая трансляция
20:00 Мск
Семак высказался о тренерском составе российских специалистов

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о тренерском составе российских специалистов во всех дивизионах чемпионата страны.

«Хочу сказать добрые и хорошие слова в пользу тренерского состава наших российских специалистов. В РПЛ и ФНЛ очень много очень интересных специалистов, которые умеют прекрасно работать.

Мы понимаем, что тренерский цех нашей страны сейчас благодаря тому времени, когда приезжали Спаллетти и Дик Адвокат, и те ребята, которые поиграли за рубежом, вернулись и со своим видением футбола стали работать», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

