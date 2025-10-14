«Спасение для нас». Отказавшегося играть за Россию Никиту Хайкина ждут в сборной Норвегии

Обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт заявил, что голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин демонстрирует выдающуюся форму после возвращения в Норвегию и может стать решением для национальной команды на позиции вратаря. Ранее появилась информация, что Хайкин отказался от российского футбольного гражданства, указав в системе FIFA Великобританию.

«Никто не скажет этого вслух, пока он не получит норвежское гражданство, но Хайкин рассматривается как потенциальное спасение для Норвегии на позиции вратаря. Хотя у Норвегии есть фантастические нападающие, глубина состава в обороне и среди вратарей не так велика. Эрьян Нюланд долгое время был хорош, но потерял место в «Севилье», и тренер сборной Столе Сольбаккен обеспокоен», — приводит слова Сальтведта «РИА Новости Спорт».

Хайкину 30 лет, он родился в Израиле. Голкипер провёл два матча за молодёжную сборную России, а также вызывался в состав взрослой команды, однако не принял участия ни в одной встрече. Действующее трудовое соглашение игрока с «Будё-Глимт» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.