«Барселона» сообщила о серьёзной травме Роберта Левандовского, полученной в сборной Польши

Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски получил серьёзную травму в расположении национальной команды. Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, у 37-летнего нападающего диагностировано повреждение подколенного сухожилия левого бедра.

Согласно сообщению пресс-службы сине-гранатовых, сроки восстановления польского нападающего будут зависеть от того, как будет проходить лечение. В сезоне-2025/2026 Левандовски принял участие в семи матчах Ла Лиги, в которых забил четыре мяча.

В воскресенье, 12 октября, сборная Польши победила Литву (2:0) в 8-м туре квалификации к чемпионату мира 2026 года. Роберт Левандовски записал на свой счёт один из голов.