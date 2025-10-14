Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Боливия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» сообщила о серьёзной травме Роберта Левандовского, полученной в сборной Польши

«Барселона» сообщила о серьёзной травме Роберта Левандовского, полученной в сборной Польши
Комментарии

Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски получил серьёзную травму в расположении национальной команды. Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, у 37-летнего нападающего диагностировано повреждение подколенного сухожилия левого бедра.

Согласно сообщению пресс-службы сине-гранатовых, сроки восстановления польского нападающего будут зависеть от того, как будет проходить лечение. В сезоне-2025/2026 Левандовски принял участие в семи матчах Ла Лиги, в которых забил четыре мяча.

В воскресенье, 12 октября, сборная Польши победила Литву (2:0) в 8-м туре квалификации к чемпионату мира 2026 года. Роберт Левандовски записал на свой счёт один из голов.

Материалы по теме
Бил «Реал» и «Барсу», но не брал трофеи. Что за тренер может возглавить «Спартак»
Бил «Реал» и «Барсу», но не брал трофеи. Что за тренер может возглавить «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android