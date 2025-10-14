Дмитрий Сычёв определил лучших футболистов текущего сезона РПЛ

Бывший нападающий «Спартака», «Марселя» и «Локомотива» Дмитрий Сычёв назвал лучших футболистов текущего сезона Мир Российской Премьер-Лиги. Так, экс-форвард отметил, что на старте сезона с лучшей стороны себя проявили молодые игроки.

«Радует, что хорошо себя на старте РПЛ проявляют наши молодые футболисты. Они выходят и в стартовом составе. Такие яркие молодые игроки — это ответ всем критикам, которые говорят, что у нас таких нет. Это и Матвей Кисляк, и Кирилл Глебов из ЦСКА, и Алексей Батраков из «Локомотива», Вадим Раков из «Крыльев Советов» очень ярко смотрелся, оттуда же и Владимир Игнатенко. Очень интересно следить за молодыми футболистами, которые проявляют себя на старте чемпионата», — приводит слова Сычёва ТАСС.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион страны в лице «Краснодара» (23).