Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Боливия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Сычёв определил лучших футболистов текущего сезона РПЛ

Дмитрий Сычёв определил лучших футболистов текущего сезона РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Спартака», «Марселя» и «Локомотива» Дмитрий Сычёв назвал лучших футболистов текущего сезона Мир Российской Премьер-Лиги. Так, экс-форвард отметил, что на старте сезона с лучшей стороны себя проявили молодые игроки.

«Радует, что хорошо себя на старте РПЛ проявляют наши молодые футболисты. Они выходят и в стартовом составе. Такие яркие молодые игроки — это ответ всем критикам, которые говорят, что у нас таких нет. Это и Матвей Кисляк, и Кирилл Глебов из ЦСКА, и Алексей Батраков из «Локомотива», Вадим Раков из «Крыльев Советов» очень ярко смотрелся, оттуда же и Владимир Игнатенко. Очень интересно следить за молодыми футболистами, которые проявляют себя на старте чемпионата», — приводит слова Сычёва ТАСС.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион страны в лице «Краснодара» (23).

Материалы по теме
Сычёв назвал самых ярких российских нападающих на сегодняшний день
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android