Россия — Боливия. Прямая трансляция
20:00 Мск
Олисе из «Баварии» возглавил рейтинг самых подорожавших игроков Бундеслиги — Transfermarkt

Аудио-версия:
Вингер мюнхенской «Баварии» Майкл Олисе возглавил рейтинг самых подорожавших футболистов чемпионата Германии по итогам обновления трансферных стоимостей игроков на специализированном портале Transfermarkt. Трансферная стоимость француза, по версии источника, выросла на € 30 млн и теперь составляет € 130 млн.

На второй строчке расположился турецкий полузащитник «Айнтрахта» Джан Узун, подорожавший на € 27 млн. На третьей строчке оказался 17-летний вингер «Баварии» Ленарт Карл, чья цена выросла на € 18,5 млн.

Самые подорожавшие футболисты Бундеслиги по версии Transfermarkt (октябрь 2025):

1. Майкл Олисе («Бавария») — € 130 млн (+ € 30 млн).
2. Джан Узун («Айнтрахт») — € 45 млн (+ € 27 млн).
3-4. Ленарт Карл («Бавария») — € 20 млн (+ € 18,5 млн).
3-4. Ян Диоманд («РБ Лейпциг») — € 20 млн (+ € 18,5 млн).
5-7. Карим Адейеми («Боруссия» Дортмунд) — € 60 млн (+ € 15 млн).
5-7. Джарелл Куанса («Байер») — € 35 млн (+ € 15 млн).
5-7. Саид Эль-Мала («Кёльн») — € 18 млн (+ € 15 млн).

