Александр Гришин: жду от сборной России победы с крупным счётом над Боливией

Бывший российский футболист Александр Гришин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Боливии, который пройдёт 14 октября.

«Жду от сборной России победы с крупным счётом над Боливией, ведь у соперника отсутствуют четыре основных футболиста. Мы же видели результат товарищеского матча между полуторным составом Боливии и вторым составом «Локомотива», который закончился со счётом 0:3. Хочется хорошей игры в атаке от нашей сборной и побольше голов, ведь это рейтинговая игра, где надо побеждать. Понятно, что у нашей национальной команды будут играть 11 новых футболистов. Если в прошлом матче в защите был ростовский блок, сейчас будет армейский: Лукин — Дивеев. Также из ЦСКА выйдут Круговой и Кисляк.

Что касается победы Боливии над Бразилией, это был последний матч в отборе, где бразильцам ничего не нужно было и они вышли неосновным составом. Если положить руку на душу, победа Боливии над Бразилией прогнозировалась, ведь боливийцам нужны были три очка для отбора на чемпионат мира. Многие говорят, что это сильная сборная, но она восьмая на своём континенте», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.