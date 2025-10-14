Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Боливия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Гришин: жду от сборной России победы с крупным счётом над Боливией

Александр Гришин: жду от сборной России победы с крупным счётом над Боливией
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский футболист Александр Гришин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Боливии, который пройдёт 14 октября.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Боливия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Жду от сборной России победы с крупным счётом над Боливией, ведь у соперника отсутствуют четыре основных футболиста. Мы же видели результат товарищеского матча между полуторным составом Боливии и вторым составом «Локомотива», который закончился со счётом 0:3. Хочется хорошей игры в атаке от нашей сборной и побольше голов, ведь это рейтинговая игра, где надо побеждать. Понятно, что у нашей национальной команды будут играть 11 новых футболистов. Если в прошлом матче в защите был ростовский блок, сейчас будет армейский: Лукин — Дивеев. Также из ЦСКА выйдут Круговой и Кисляк.

Что касается победы Боливии над Бразилией, это был последний матч в отборе, где бразильцам ничего не нужно было и они вышли неосновным составом. Если положить руку на душу, победа Боливии над Бразилией прогнозировалась, ведь боливийцам нужны были три очка для отбора на чемпионат мира. Многие говорят, что это сильная сборная, но она восьмая на своём континенте», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Боливийский футболист «Акрона» обозначил лидера сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android