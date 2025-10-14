Олег Романцев обозначил, что должен знать иностранный тренер, работающий в России

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев заявил, что знание русского языка обязательно для иностранного тренера, работающего в России. Отметим, что из 16 тренеров клубов Мир РПЛ 12 имеют российское гражданство. Только «Ростов», «Пари НН», ЦСКА и «Спартак» тренируют иностранцы.

«Знание русского языка обязательно для иностранного тренера в России. Не представляю, как что‑то можно футболисту через переводчика рассказывать», — приводит слова Романцева «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает «Краснодар» (23).